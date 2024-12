Desplanches: “Al Milan hai tutto. Ho un momento indelebile”

Titolare della porta del Palermo in Serie B, Sebastiano Desplanches , cresciuto nel vivaio del Milan, ha rilasciato una lunga intervista a Cronache di Spogliatoio . Tra gli argomenti anche la sua esperienza in rossonero. Ecco le sue parole.

Ex Milan, Desplanches ricorda i suoi momenti in rossonero. E sulla Champions League...

"Il Milan mi ha aiutato molto a crescere e a fare il salto tra i grandi. Il momento della prima convocazione in Champions League contro il Porto è indelebile. Il Milan è un posto magnifico dove hai tutto: ti viziano, ti coccolano, e poi sicuramente devi essere bravo a trasportarti nel mondo del professionismo e a fare la gavetta per arrivare in un club prestigioso, come ho fatto io con il Palermo. Adesso il sogno è di riportare i rosanero in Serie A il prima possibile. La vittoria contro lo Spezia ci ha dato consapevolezza e ci ha dimostrato che possiamo giocarcela con tutti e che dobbiamo continuare con questa grinta". LEGGI ANCHE: Milan, i tifosi stroncano Tomori: "E' imbarazzante! Che involuzione"