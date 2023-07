Mercato Milan – Desplanches al Palermo: ecco il guadagno dei rossoneri

Messosi in mostra durante il Mondiale Under 20 con l'Italia, nonostante la sconfitta in finale contro l'Uruguay, il portiere Sebastiano Desplanches si prepara ad una nuova avventura. Il classe 2003, infatti, è cresciuto nel vivaio del Milan prima del suo trasferimento al Vicenza. Dopo un'annata condita da buone prestazioni, Desplanches sbarca dunque in Serie B.