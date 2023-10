Crespo: “Milan, manca Ibrahimovic ma ci sono idee e qualità fisiche”

"Pioli sta lavorando su un canovaccio ben chiaro: il 4-3-3 . Spesso, nel corso della stessa partita, cambia, cerca soluzioni diverse, però la base di partenza è quella. E ciò aiuta i giocatori, soprattutto quelli arrivati da poco, a non sentirsi spaesati. Credo che questo Milan sul piano della manovra, delle idee, delle qualità fisiche e dell’esperienza, sia superiore a quello del 2022 ", ha concluso 'Valdanito'. Gol di Pulisic, Cassano accusa tutti: le sue parole >>>

