Capello: “Milan, il lancio lungo del portiere una strategia? Non esiste”

Fabio Capello, ex allenatore rossonero, ha analizzato in modo piuttosto severo PSG-Milan di Champions League a 'La Gazzetta dello Sport'

Fabio Capello, ex allenatore del Milan, ha parlato a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola del delicato momento dei rossoneri di Stefano Pioli. Analizzando i motivi per cui il Milan, dopo tre partite giocate in Champions League, non abbia ancora segnato, Capello ha detto quanto segue.