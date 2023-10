Capello: “Milan, Leao mette paura agli avversari. Su Theo Hernández …”

" Theo Hernández l’ho visto spingere meno, mi pare frenato o comunque sotto i suoi standard. Rafa invece ha creato quasi tutte le palle gol della squadra - ha detto Capello -. Segna, fa assist, dà assistenza ai compagni, mette paura agli avversari costretti a raddoppiare, ci sono momenti in cui è incontenibile".

"Pioli ha una rosa allargata, con titolari aggiunti"

"In più Pioli ha anche una rosa allargata, con dei titolari aggiunti. La cosa sorprendente è come si sono integrati in fretta, da subito sono stati parte della squadra: bravi a essere capaci di offrire fin dall'inizio il loro contributo", la chiosa del nativo di Pieris.