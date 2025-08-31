Pianeta Milan
Ex Milan, Bianchessi: “Galliani maestro di vita, il più grande con cui ho lavorato”

Mauro Bianchessi, ex dirigente del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Adriano Galliani, con cui ha avuto l'onore di lavorare
Mauro Bianchessi, ex dirigente del Milan, nella giornata odierna è stato insignito del Premio Emiliano Mondonico al Torneo Internazionale Coppa Angelo Quarenghi, ed ha rilasciato alcune dichiarazioni elogiando, tra gli altri, anche Adriano Galliani. L'onorificenza conferitagli è stata quella di Miglior Scouting d'Italia 2025, grazie ai 60 giocatori scoperti in attività, tra Serie A e Serie B. Ecco, dunque, le sue parole.

Ex Milan, Bianchessi al miele su Galliani: "È stato il più grande ..."

"Questo premio dovrei dividerlo con i grandi maestri che ho incontrato nei 36 anni di attività. Clerici al Brescia, Favini e Bonifacio all’Atalanta, Braida al Milan e non per ultimo Adriano Galliani mio maestro di vita e il più grande dirigente calcistico italiano con cui ho  avuto l’onore di stare al suo fianco".

Qualche tempo fa lo stesso Mauro Bianchessi rivelò un retroscena di calciomercato sul Milan: "Un giorno Adriano Galliani mi chiamò in ufficio e mi disse: 'Trovi un campione che costi poco per la prima squadra'. Dopo tre settimana in cui girai l’Europa tornai da lui e gli raccontai di un ragazzo al Manchester che non giocava, era in seconda squadra fuori ruolo, ma per me era un grande campione: nella relazione che gli presentai, che ho ancora, scrissi 'Giocatore di livello mondiale'. Era Paul Pogba. Galliani chiamò il suo procuratore, il compianto Mino Raiola, ma in quel momento c’era un po’ di contestazione che si davano troppi soldi ai procuratori e non si fece nulla. Otto mesi dopo la Juventus lo prese a 5 milioni e qualche anno dopo lo vendette per 110 milioni. Prima della Juventus c’eravamo noi".

