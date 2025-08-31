Qualche tempo fa lo stesso Mauro Bianchessi rivelò un retroscena di calciomercato sul Milan: "Un giorno Adriano Galliani mi chiamò in ufficio e mi disse: 'Trovi un campione che costi poco per la prima squadra'. Dopo tre settimana in cui girai l’Europa tornai da lui e gli raccontai di un ragazzo al Manchester che non giocava, era in seconda squadra fuori ruolo, ma per me era un grande campione: nella relazione che gli presentai, che ho ancora, scrissi 'Giocatore di livello mondiale'. Era Paul Pogba. Galliani chiamò il suo procuratore, il compianto Mino Raiola, ma in quel momento c’era un po’ di contestazione che si davano troppi soldi ai procuratori e non si fece nulla. Otto mesi dopo la Juventus lo prese a 5 milioni e qualche anno dopo lo vendette per 110 milioni. Prima della Juventus c’eravamo noi".