L’ex allenatore di Musah: “Di Yunus colpivano la tecnica e l’umiltà”

Giulio Rinaldi, ex allenatore di Yunus Musah, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul centrocampista vicino al Milan

Giulio Rinaldi , ex allenatore di Yunus Musah ai tempi del Giorgione , è stato intervistato da 'Sky Sport' e ha parlato delle qualità del mediano vicino al Milan che già si vedevano al tempo. Di seguito le sue parole a riguardo.

Milan, le parole dell'ex allenatore di Yunus Musah

"Fin da subito abbiamo notato che c'era qualcosa di particolare in questo ragazzo. Mi ricordo quando a 6 anni si è presentato al campo di allenamento: gli abbiamo detto che si allenavano i più grandi ma vedendo la sua tristezza nel non poter giocare l'ho fatto entrare. Mi ricordo che le prime volte giocava in porta e giocava con le scarpe di tre o quattro numeri più grandi del suo e comunque faceva la differenza. Di lui colpiva la frequenza di passo dal punto di vista tecnico e poi il suo temperamento, sempre sorridente e solare con i compagni. E poi la grande umiltà che fa arrivare lontano i grandi giocatori. Noi lo aspettiamo a braccia aperte".