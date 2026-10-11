Euro 2032, nuovo stadio San Siro scelto? Abodi: "Milano fa fatica a ..."

Manca sempre meno alla scelta degli impianti italiani che saranno teatro delle partite di Euro 2032. La FIGC ha inviato alla UEFA i dossier relativi a 13 città e 14 impianti, ma gli stadi scelti saranno solamente 5. Tra le candidate c'è anche Milano non con l'attuale San Siro, ma con l'impianto che verrà costruito in questi anni da Milan e Inter, anche se serve accelerare e soprattutto evitare qualsiasi tipo di ostacolo.

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"Milano è sicuramente una piazza destinata a essere dentro il panel delle città che ospiteranno gli Europei di calcio del 2032, ma il tempo è prezioso e i cantieri per il nuovo stadio di San Siro dovranno essere aperti entro la primavera del 2027".

A parlare di questa situazione è stato il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi , a margine della Giornata del Volontariato e dello Sport. Ecco le sue parole (riprese dal sito di Calcio e Finanza):

Saranno molto importanti le prossime settimane per le scelte finali degli stadi. Abodi sottolinea:

"Il tempo corre, sembrava che il 2032 fosse lontanissimo, ma le scadenze sono immediate perché nel giro di qualche settimana l’Uefa, insieme alla Federcalcio, farà delle scelte rispetto ai 14 progetti presentati. Milano fa fatica a non essere dentro la scelta finale".

Nuovo stadio di Milano ed Euro 2032: l'analisi dell'iter amministrativo

"È nato secondo tutti i crismi della regolarità, per quanto ho potuto notare. È stato pagato un prezzo molto rilevante che proietta verso un investimento privato straordinario. La volontà del sindaco e delle società porti rapidamente all’avvio dell’iter amministrativo necessario per aprire i cantieri".

Il ministro ha parlato della regolarità del percorso seguito fino a questo momento per il nuovo stadio di Milan e Inter:

Il grosso dei lavori inizierà nell’estate 2027 con l'obiettivo di inaugurare il nuovo impianto nell'estate del 2031. Ci saranno poi da completare tutte le opere limitrofe all'impianto: il traguardo, messo nero su bianco da Inter e Milan, è che tutto sia finito nel 2036, per un investimento complessivo di 2,3 miliardi di euro.