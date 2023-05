Eranio: “La colpa della stagione deludente del Milan non è di Pioli”

Intervistato dai microfoni di ItaSportPress, Stefano Eranio ha parlato del Milan e della stagione dei rossoneri allenati da Stefano Pioli: "Stagione deludente? Non si possono attribuire colpe a Pioli. Anzi: secondo me ha già fatto un miracolo nel portare il Milan in semifinale di Champions League".

L'ex giocatore ha poi concluso, difendendo l'operato di Pioli: "Pioli Ha dovuto far fronte a un sacco di infortuni e alcuni giocatori hanno reso sotto le aspettative. Quest'anno, per esempio, il Milan ha patito molto l'assenza di Kessie in mezzo al campo. De Ketelaere? La Serie A non è semplice come campionato. Diciamo che è stata una scommessa non vinta. Anche io mi aspettavo qualcosa in più".