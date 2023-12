Enzo Raiola: “Romagnoli e Donnarumma, ecco come sono andate le cose”

Su Romagnoli: "Lui, Donnarumma e Bonaventura non sono stati compresi dal Milan, diciamo così. Alessio era stato frenato dalla pubalgia, ha vinto lo scudetto da capitano, ma i dirigenti di allora non erano molto entusiasti all’idea di proseguire. C’è stata una proposta, presentata tanto per farlo. E’ mancata la voglia di andare avanti, non l’abbiamo percepita. La firma con la Lazio? L’epilogo è stato l’incontro con Lotito a Villa San Sebastiano. Dopo tante chiacchiere, Romagnoli decise di accogliere il messaggio del presidente. In futuro vediamo come andrà. E’ molto contento alla Lazio, ci sono tante situazioni da valutare".