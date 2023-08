Empoli, Corsi: “L’idea è quella di non cedere Baldanzi, ma il mercato…”

Intervistato dai microfoni di TMW, il presidente dell'Empoli, Fabrizio Corsi, ha parlato di uno dei gioielli della squadra azzurra come Tommaso Baldanzi: "Noi pensiamo che sia un ragazzo di valore che in questo momento ci possa fare la differenza per tutto l'anno e che magari l'anno prossimo possa avere un valore ancora superiore. Poi è logico, davanti a situazioni di difficile gestione magari dobbiamo prendere in considerazione".