Dott. Di Nicola: “Il gioco diventa compulsivo fino alla perdita di controllo”

Intervista da Repubblica, il dottor Marco Di Nicola, medico del CePID, ha parlato della ludopatia cercando di far chiarezza sullo scandalo calcioscommesse: "Nella prima fase il giocatore vuole recuperare la cifra persa giocando ancora. Poi però il gioco diventa compulsivo, il desiderio si concentra nell’attesa dell’esito, non nell’esito stesso, fino alla perdita di controllo. Il gioco diventa un problema se il giocatore finisce per focalizzarsi su di esso".