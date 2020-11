Donnarumma: “Un orgoglio essere capitano del Milan” | News

Milan, che belle parole di Donnarumma!

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma, classe 1999, ha parlato apertamente al termine di Lille-Milan, gara pareggiata 1-1 al ‘Pierre Mauroy‘ e valida per la 4^ giornata del Gruppo H di Europa League. Intervistato da ‘Sky Sport‘ nel post-partita, Donnarumma, questa sera capitano rossonero, ha sottolineato:

"Un orgoglio essere capitano del Milan, però la fascia è di Alessio (Romagnoli, n.d.r.). Gliela consegnerò già domenica, probabilmente. Però ti dà qualcosa in più". Il tutto mentre proseguono (bene) i negoziati per il rinnovo di contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2021.