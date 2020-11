Calciomercato Milan – Rinnovo Donnarumma, ci siamo: le cifre | News

Calciomercato Milan, quasi tutto fatto per Donnarumma

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma, portiere rossonero, resterà al Milan anche nelle prossime stagioni.

Il Milan e Mino Raiola, agente del numero 99, lavorano ormai da settimane ad un accordo per il prolungamento del contratto di Donnarumma, attualmente in scadenza il 30 giugno 2021, fino al 30 giugno 2024. Donnarumma, che, al momento, percepisce 6 milioni di euro netti a stagione, dovrebbe andare a prendere 7 milioni di euro: lo stesso ingaggio di Zlatan Ibrahimović.

La volontà di Donnarumma è sempre stata quella di restare al Milan ed anche Raiola, di recente, con un Diavolo nuovamente competitivo, si è convinto della bontà del rinnovo. Cosa manca, allora, per mettere tutto nero su bianco ed annunciare al mondo il #Donnarumma2024?

Non c’è ancora un’intesa, secondo quanto riferito da ‘calciomercato.com‘, sull’inserimento di una clausola rescissoria nel nuovo contratto tra Gigio ed il Diavolo. Raiola vorrebbe inserirla e vorrebbe che la cifra non sia esagerata. Di modo che, in futuro, possa spostare il suo assistito altrove più agevolmente.

Il Milan vorrebbe che la clausola non ci fosse o che, in alternativa, fosse sull'ordine di almeno 60 milioni di euro. Ancora qualche giorno per capire quale piega prenderà questa vicenda. Una cosa, però, è certa: Donnarumma ed il Milan continueranno insieme.