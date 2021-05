Donnarumma: “Insigne e Reina grandi amici, ma in campo siamo avversari”

Gianluigi Donnarumma, portiere del Milan, ha parlato dell'amicizia con alcuni calciatori avversari. Queste le dichiarazioni

Gianluigi Donnarumma, portiere del Milan, ha parlato dell'amicizia con alcuni calciatori avversari. Lorenzo Insigne e Pepe Reina i nomi fatti da Gigio. A proposito dell'ex collega al Milan, nei giorni scorsi, è stata montata una polemica non indifferente riguardo una risata sincera nonostante la pesante sconfitta per 3-0. Queste le dichiarazioni nell'intervento attraverso il canale Twitch 'Justees': "Sono molto amico di Lorenzo Insigne, però diciamo che ho avuto anche altri amici con cui ho giocato contro. Ad esempio Pepe Reina. Quello con cui ho legato tanto è Insigne, abbiamo legato tanto e in Nazionale ci divertiamo. In campo siamo avversari, dopo la partita siamo amici". Clicca qui per leggere l'intervista integrale di Gigio