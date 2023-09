Donnarumma: “Buffon? Da lui c’è tutto da imparare, quando ero al Milan…”

Intervistato dai canali social della Nazionale , Gianluigi Donnarumma ha parlato di una leggenda come Gianluigi Buffon . L'ex numero uno del Milan ha rivelato che, quando faceva il raccattapalle proprio per i rossoneri e a San Siro arrivava la Juventus , cercava sempre di mettersi dietro la porta in cui giocava Buffon . Ecco le parole di Donnarumma .

"Cosa ho imparato da Buffon? Tutto. Dalla tecnica allo stare in porta, passando per la tranquillità che aveva. Una cosa importante per un portiere è il non farsi sovraccaricare dalle emozioni e da lui ho imparato tutto, su questo è stato il numero uno. Anche quando ero nel settore giovanile del Milan e facevo il raccattapalle mi mettevo sempre dietro la sua porta quando era in campo, da lui c'è stato solo da imparare". LEGGI ANCHE: Pallone d'oro, ecco i 30 candidati, per il Milan... >>>