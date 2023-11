Milan, Donadoni su Leao: “Deve fare un ulteriore salto”

Su Leao: "Io sono un tifosissimo di Sinner, dimostra di avere una testa che la dice lunga. Per conoscere un atleta devi più che vederlo in partita lo devi valutare durante la settimana i presupposti per Sinner dimostrano che è un grande professionista che lo portano ad avere questo successo. Leao ha dimostrato di avere qualità notevoli, poi come ricordava Sacchi si è prima di tutto atleti e uomini nella testa che nelle gambe, quando Leao riuscirà a fare questo ulteriore salto diventerà ancora più determinante". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Chi é Ouédraogo: ruolo, dati e skills >>>