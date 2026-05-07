Milan, parla Donadoni—
«Non sarà una partita facile per i rossoneri perché l’Atalanta è una formazione tosta e vuole chiudere al settimo posto. Entrambe le squadre non stanno attraversando un grande momento di forma, ma può anche venir fuori un match interessante».
Ma non è tutto. Donadoni, dopo aver parlato del big match di domenica, si è voluto spostare sul tema legato a Rafael Leao, contestato più e più volte dai tifosi nel corso di questa stagione:
«Nel momento in cui il Milan ottiene risultati, Leão non viene chiacchierato, mentre in periodi come questo, è quasi sempre nell’occhio del ciclone. Lui è capace di cose egregie, ma gli difetta la continuità di rendimento: se fa il salto di qualità, può essere un top, altrimenti continuerà ad alternare alti e bassi come ora».
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