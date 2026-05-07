Roberto Donadoni, ex centrocampista rossonero degli anni Ottanta e Novanta, è stato intervistato in esclusiva dai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport. L'ex calciatore rossonero, maglia con cui ha vinto 6 Campionati Italiani, 4 Supercoppe, 3 Champions League, 3 Supercoppe UEFA e 2 Coppe Intercontinentali, ha voluto analizzare il momento del Milan.