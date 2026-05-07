PIANETAMILAN news milan interviste Donadoni: “Atalanta? Non una partita facile per il Milan. Leao? Può essere un top”

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Donadoni: “Atalanta? Non una partita facile per il Milan. Leao? Può essere un top”

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Roberto Donadoni, ex centrocampista del Milan, ha voluto parlare della stagione dei rossoneri, am anche di Rafa Leao
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Roberto Donadoni, ex centrocampista rossonero degli anni Ottanta e Novanta, è stato intervistato in esclusiva  dai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport. L'ex calciatore rossonero,  maglia con cui ha vinto 6 Campionati Italiani, 4 Supercoppe, 3 Champions League, 3 Supercoppe UEFA e 2 Coppe Intercontinentali, ha voluto analizzare il momento del Milan.

Dopo le recenti sconfitte, Donadoni ha voluto parlare della sfida di domenica contro l'Atalanta. A detta sua, il match non sarà facile per i rossoneri, proprio perché la dea è una squadra tosta e, di conseguenza, vuole chiudere al meglio la propria stagione. Ecco, di seguito, le sue parole in merito:

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 «Non sarà una partita facile per i rossoneri perché l’Atalanta è una formazione tosta e vuole chiudere al settimo posto. Entrambe le squadre non stanno attraversando un grande momento di forma, ma può anche venir fuori un match interessante».

Ma non è tutto. Donadoni, dopo aver parlato del big match di domenica, si è voluto spostare sul tema legato a Rafael Leao, contestato più e più volte dai tifosi nel corso di questa stagione:

«Nel momento in cui il Milan ottiene risultati, Leão non viene chiacchierato, mentre in periodi come questo, è quasi sempre nell’occhio del ciclone. Lui è capace di cose egregie, ma gli difetta la continuità di rendimento: se fa il salto di qualità, può essere un top, altrimenti continuerà ad alternare alti e bassi come ora».

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