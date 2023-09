Djorkaeff: “Giroud e Thuram? Giocatori diversi, Olivier ha più esperienza”

Intervistato dai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Youri Djorkaeff ha parlato di Olivier Giroud e Marcus Thuram: "Sono giocatori molto diversi. Olivier ha più esperienza e anche lui è un mio caro amico: l’ho visto di recente durante la prima partita di rugby e parlavamo proprio di questo derby, che poi per lui è andato male. Rispetto a Giroud, che è più centravanti, Marcus è capace di giocare su tutto il fronte offensivo. Hanno giocato insieme in nazionale e non sono egoisti, per questo non mi piace metterli uno contro l’altro".