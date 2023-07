Dionigi: “In Inghilterra il livello è superiore, noi siamo fuori concorso”

Intervistato dai microfoni di TMW, Davide Dionigi, ex allenatore del Cosenza, ha parlato della superiorità della Premier League

Intervistato dai microfoni di TMW, Davide Dionigi, ex allenatore del Cosenza, ha parlato della superiorità della Premier League: "Il potere economico estero è superiore, noi siamo fuori concorso. Anche se proprietà straniere stanno stanno investendo in Italia, in Inghilterra il livello è superiore e adesso c’è anche l’Arabia".