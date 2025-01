"La Dinamo ha conquistato otto punti finora e questo è un ottimo risultato. Non erano in molti a credere prima dell'inizio che la Dinamo sarebbe stata in grado di passare prima dell'ultimo turno. Dobbiamo però essere consapevoli che sarà molto difficile perché il Milan, oltre ad essere decisamente più forte a livello qualitativo, ha anche una grande motivazione, ovvero l'accesso diretto, senza due partite di play-off, nella seconda fase. Sarà interessante vedere come andranno le dinamiche della partita".

"Questo Milan non ha equilibrio e i cambi d'umore in partita sono tanti. In campionato sono più deboli, in Champions League hanno vinto cinque volte, giocando una grandissima partita, ad esempio a Madrid contro il Real. Recentemente hanno vinto la Supercoppa, ma poi hanno perso subito punti in campionato contro avversarie oggettivamente più deboli. Una tale discontinuità indica che ci sono problemi strutturali nel gioco, nell'organico e negli approcci. Ci sono poi difficoltà oggettive, come il fatto che l'allenatore è appena arrivato e ha ancora bisogno di tempo per sistemare le cose secondo la sua idea. Conceicao sta facendo del suo meglio in questo momento e cercando di tirare fuori il meglio dalla squadra. È un lavoro complicato in un momento in cui non c’è tempo per allenarsi e lavorare per correggere gli errori nel gioco".