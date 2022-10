Dinamo Zagabria-Milan 0-4, Ponciroli: “Bello pensare alla gioia di Gabbia”

Ponciroli sul Milan

"Applausi al Milan. Vincere a Zagabria non era scontato, soprattutto con un secco 4-0. Tre punti vitali per guardare, con fiducia, all’ultimo match e alla qualificazione tra le migliori 16 d’Europa. Bello pensare alla gioia che deve aver provato Gabbia. A volte pesantemente criticato, il 23enne difensore ha scelto il momento migliore per segnare il suo primo gol in maglia rossonera, un gol che non dimenticherà mai. Da evidenziare il carattere della squadra che, quando la palla scotta, non smette mai di credere nelle proprie qualità (a differenza della Juventus). Felice Leao, soddisfatto Giroud, tutto è andato per il meglio. Per il Diavolo aver vinto a Zagabria vale moltissimo. La società vuole tornare protagonista nell’Europa che conta. Ora servirà l’ultimo sforzo con il Salisburgo in un San Siro che, ne sono certo, sarà caldissimo!". LEGGI ANCHE: Le donne, i dispetti di Ibra, la cazziata di Gattuso: i 30 anni di El Shaarawy