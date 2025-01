Milan, Vlahovic opzione in futuro? Di Stefano fa sognare i tifosi

Il giornalista Peppe Di Stefano ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla situazione di Dusan Vlahovic e all'ipotesi Milan

Il giornalista Peppe Di Stefano ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di uno degli ultimi video pubblicati da Carlo Pellegatti sul proprio canale 'YouTube', soffermandosi sulla situazione contrattuale di Dusan Vlahovic e sull'ipotesi Milan. Come ribadito dal collega di 'Sky Sport', non ci sarebbe alcuna trattativa al momento, però è da monitorare questa vicenda. L'attaccante serbo, infatti, è in scadenza di contratto con i bianconeri nel 2026 e sono note le difficoltà che sta riscontrando nelle ultime stagioni. Compresa questa sotto la guida di Thiago Motta.