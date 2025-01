Juventus-Milan, Vlahovic-Morata: sfida tra bomber delusi?

Juventus-Milan di Supercoppa italiana, come scrive 'La Gazzetta dello Sport', sarà il primo scontro tra Vlahovic e Morata in campo. Il serbo, infatti, non c'era nella recente sfida di Serie A. Per l'attaccante bianconero sarà la prima volta in Supercoppa italiana, avendo vinto la Coppa Italia 8 mesi fa. Vlahovic non ha mai segnato al Milan da quando è sbarcato a Torino, però fece doppietta ai rossoneri nel pirotecnico 4-3 con la maglia della Fiorentina. Al momento è fermo a quota 12 gol stagionali: 7 in campionato, 4 in Champions League e una in Coppa Italia.