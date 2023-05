Di Stefano: “Al Milan sono convinti di dare a De Ketelaere un’altra chance”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Giuseppe Di Stefano ha parlato del mercato del Milan e della situazione legata a Brahim Diaz : "Sono due linee chiare da quel che mi risulta. Il Milan per Brahim non vuole spendere più di 20, credo che sia la priorità, perché il club ha un budget. Soprattutto dopo la Champions aritmetica: parliamo di una cifra vicina ai 70 milioni di euro. E deve capire se una ventina saranno da destinare già al Real Madrid".

Infine, il noto giornalista ha concluso parlando di Charles De Ketelaere: "Per De Ketelaere è un altro discorso e si valutano solo due soluzioni: o resta o viene ceduto. Non c'è la soluzione terza e credo al Milan tutti siano convinti di dargli un'altra possibilità almeno altri 6 mesi. Probabilmente da quanto si vocifera qualche possibile acquirente c'è, ma i rossoneri ci credono. Non è più quello dei primi mesi a Milanello. In allenamento prima faceva vedere qualcosa di diverso…".