Di Stefano: “Milan? La delusione della stagione si chiama Chukwueze”

Intervenuto a Sky Sport, Giuseppe Di Stefano ha parlato del Milan e della delusione per le prestazioni non convincenti di Samuel Chukwueze . Il noto giornalista ha infatti sottolineato che l'attaccante nigeriano non ha ancora mostrato quelle qualità viste finora solo con la maglia del Villarreal. Ecco le parole di Di Stefano.

"Lo Slavia Praga è una squadra da battere ma soprattutto è un Milan da gestire perché prima della sosta ci sono 4 partite. Pioli recupera tanti giocatori e quindi non è più in emergenza e ha una buona rosa a livello numerico. Non ha delle grandi alternative come esterno destro, perché Chukwueze è la delusione della stagione. Solo 10 gare giocate dall'inizio e pochi minuti per un giocatore che non ha mostrato le qualità fatte vedere col Villarreal".