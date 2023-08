Di Stefano: “Messias al Genoa in presito? Prima il rinnovo con il Milan”

Peppe Di Stefano, noto giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'Sky Sport' in merito alla possibile formula del passaggio di Junior Messias dal Milan al Genoa. L'inviato ha ricordato come il brasiliano debba rinnovare con il Diavolo qualora il trasferimento avvenisse in prestito. Di seguito le sue parole a riguardo.