Totò Di Natale, storico attaccante dell’Udinese, ha voluto spendere alcune parole sul problema attaccanti in Serie A: le sue dichiarazioni
Totò Di Natale, storico attaccante dell’Udinese, è stato intervistato dai microfoni della 'Gazzetta dello Sport'. L'ex attaccante italiano, ritiratosi nel 2016, ha voluto parlare di un argomento molto importante al giorno d'oggi: il problema legato agli attaccanti della Serie A negli ultimi anni. Nel nostro campionato, a differenza degli altri in giro per l'Europa, mancano delle punte in grado di prendere il posto di quelle degli anni passati, coloro che realizzano 25/30 gol a stagione.

L'ex Udinese ha riferito che i problemi sono molteplici, ma anche che anca qualità negli ultimi metri e nei centrocampisti che, di norma, rifiniscono le azioni. Ecco, di seguito, le sue parole:

Sul problema gol segnati in Serie A: «I problemi sono diversi. Il nostro campionato non ha più i bomber degli anni d’oro, ma nemmeno quelli dell’ultimo decennio: penso a Higuain, Ibrahimovic, Icardi, Immobile, Osimhen. Tutti goleador seriali, centravanti da 20-30 reti a campionato e anche di più. Meno qualità negli ultimi metri e anche nei centrocampisti che devono rifinire l’azione».

