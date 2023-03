Di Marzio: “C’è la volontà di arrivare ad un accordo per il rinnovo di Leao”

Intervenuto su 'Sky Sport', Gianluca Di Marzio ha parlato del possibile rinnovo di Leao con il Milan. Queste le dichiarazioni dell'esperto di mercato: "Vado controcorrente rispetto alle sensazioni e le percezioni, resto molto fiducioso e credo che si lavori con grande serenità tra le parti per questo non rinnovo. Non ci sono scadenze, non ci sono deadline, c’è la volontà di trovare una soluzione e un’intesa. Quindi penso che come per Giroud, magari non arriverà la firma prima della partita di Champions, ma c’è la volontà di arrivare a questo accordo. Le parti continuano a trattare con grande serenità". Milan, le prospettive di Ibrahimovic: cosa può dare in futuro?