Di Marzio: “Nessuna trattativa tra Mbappé e il Milan”

Dopo la frase detta da Kylian Mbappé relativa a un suo movimento in Italia solo per approdare al Milan, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport Gianluca Di Marzio. Il noto esperto di calciomercato ha spiegato come ovviamente non ci sia una trattativa ammettendo come le parole del francese facciano strappare un sorriso in casa rossonera. Di seguito le sue parole.