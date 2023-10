Di Livio scomoda il paragone: “Dzeko l’unico ad avvicinarsi a Van Basten”

Le parole di Angelo Di Livio

"Lukaku non si è comportato bene, perché aveva già una sorta di accordo per restare all’Inter, che probabilmente avrebbe tenuto Dzeko, se avesse saputo che sarebbe andato via. Io tra l’altro preferisco il bosniaco, per me è l’unico che si sia avvicinato a Van Basten, quindi tra i due io prendere sempre Dzeko". LEGGI ANCHE: Milan, emergenza in difesa. Il momento giusto per lanciare i giovani