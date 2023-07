Di Gennaro: “Tonali vale 80 milioni? Solo per gli sceicchi”

Antonio Di Gennaro, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla cessione di Sandro Tonali da parte del Milan

Le parole di Antonio Di Gennaro su Sandro Tonali

"La Fiorentina ha bisogno di un nuovo attaccante forte, anche se oggi costa tanto e i club non sborsano cifre importanti. La Viola ha dei ritardi, ma servono i gol delle punte e Italiano ha necessità di interventi in quel reparto, a prescindere dalla situazione di Cabral e Jovic. Ma la situazione economica non è semplice. Guardate la situazione dei diritti tv, il Leeds retrocesso ha preso gli stessi soldi della Juventus quest'anno. In Premier si parlano di oltre 3 miliardi, noi parliamo di cifre vicine ai 900 milioni. Le società dovrebbero farsi delle domande. Siamo in mano ai procuratori, ma Tonali può costare 80 milioni? Glieli possono dare solo gli sceicchi otto milioni di euro a stagione".