Di Gennaro: “Juventus da scudetto? Il Milan ha l’organico più forte”

Intervistato a Tmw Radio, Antonio Di Gennaro ha parlato in vista del match di campionato fra Milan e Juventus: "Bianconeri da scudetto? Come organico sì, la Juventus non deve sbagliare niente e se ha fuori giocatori determinanti è un problema. Giocare una partita a settimana può agevolarti, la Champions sfianca ma l'organico di Inter, Milan e Napoli è più forte".