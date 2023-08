Di Gennaro: “Vicenda Mancini triste, poteva essere chiusa diversamente”

Intervistato dai microfoni di TMW Radio, Antonio Di Gennaro ha parlato dell'addio di Mancini come ct della Nazionale: "La vicenda Mancini è triste, non è una cosa bella per tutto il movimento. Ha fatto un calcio diverso, bello, vincendo l'Europeo e con la sola pecca del Mondiale. Per come è avvenuto tutto sembra essere stato tutto programmato, poteva essere chiusa in modo diverso".