Calciomercato Milan – Di Marzio: “Offerta da 12 milioni + bonus per Taremi”

Ormai sembra chiaro. Il Milan punta con decisione Mehdi Taremi per il ruolo di vice Giroud . I rossoneri nella serata di oggi, avrebbero avanzato forse l'ultima offerta al Porto, nella speranza di chiudere la decima operazione in entrata. Ecco i dettagli.

Calciomercato, ecco l'offerta del Milan

Durante l'appuntamento con calciomercato 'L'Orignale' su Sky, Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, ha parlato delle ultime novità sulla trattativa tra il Milan e il Porto per Taremi. I rossoneri avrebbero offerto circa 12 milioni + bonus. Questo perché il giocatore è in scadenza di contratto. Il Milan non dovrebbe fare altri rilanci, entro domani si dovrebbe chiudere l'operazione. Se il Porto dovesse dire di no, il Milan potrebbe prenderlo a gennaio o in scadenza a giugno. La risposta dovrebbe arrivare domani mattina.