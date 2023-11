Di Carlo conferma: “Kamada aveva l’accordo a zero con il Milan, ma…”

Gianluca Di Carlo , agente FIFA ed intermediario, ha rilasciato una lunga ed interessante intervista a 'Sportitalia', toccando tanti temi. Tra questi anche la situazione legata a Daichi Kamada , oggi in forza alla Lazio , ma in estate accostato al Milan . Ecco, quindi, le sue parole a riguardo.

Le parole di Gianluca Di Carlo su Daichi Kamada

"Il giocatore era a parametro zero e tante società erano andate su di lui: Milan, Liverpool, Benfica, Real Sociedad. I rossoneri cambiarono il management e mi risulta che non ci fossero più i riferimenti per gli accordi che erano stati presi. In tutto questo la Lazio ha fiutato l'affare ed all'entourage è piaciuta subito l'ipotesi. Non senza le ingerenze di tanti club. D'altronde parliamo di un giocatore che normalmente sarebbe valso 27-28 milioni di euro".