Dhorasoo: “PSG-Milan? Non ho capito la strategia dei rossoneri”

Intervistato da L'Equipe, Vikash Dhorasoo ha parlato del match di Champions League che ha visto il Milan perdere con il PSG : "Impressionato dal PSG? Sì, ma questo va visto nel contesto della prestazione del Milan, che secondo me è stata molto debole. Hanno pressato in alto, esponendosi a Mbappe, soprattutto perché non hanno fatto nulla con la palla quando l’hanno recuperata in alto, non hanno messo intensità".

L'ex giocatore rossonero ha poi concluso: "Luis Enrique, pressa per andare velocemente e fare il mio recupero lì. Ma il Milan non può farlo, quindi non ho capito la strategia. Una volta raggiunti gli ultimi 16 o i quarti di finale, si decide tutto. Quest'anno siamo entusiasti delle proposte di Luis Enrique, quindi ci crediamo. Anzi, mi aspetto che il contropiede sia più efficace, perché il Milan non ha mostrato intensità. Quando hanno recuperato la palla, non c'è stato nulla. Il PSG soffre quando gli si dà intensità. Non era questo il caso".