Deulofeu: “Potevo tornare al Milan. Ecco i miei ricordi rossoneri”

Verso Udinese-Milan, le parole dell’ex rossonero Deulofeu

UDINESE-MILAN ULTIME NEWS – Domenica 1° novembre, alle ore 12:30, si disputerà Udinese-Milan alla ‘Dacia Arena‘. Uno dei protagonisti del match potrebbe essere Gerard Deulofeu, classe 1994, esterno offensivo spagnolo dei friulani.

Come si ricorderà, da gennaio a giugno 2017 Deulofeu indossò la maglia del Milan, segnando 4 gol in 18 gare tra Serie A e Coppa Italia. Oggi, intervistato da ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola, Deulofeu ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo passato rossonero.

“Non vedo l’ora di affrontare il Milan, stanno facendo molto bene. Anche con Zlatan Ibrahimović. Ma sono convinto che se giochiamo con più intensità possiamo vincere, anche perché dobbiamo fare punti”.

Deulofeu ha poi rivelato come, in estate, è stato sul punto di divenire realtà un suo ritorno in rossonero … “Era un’opzione, come lo è stato il Napoli e altre big. Poi si è deciso per Udine perché a me serve giocare con continuità per tornare al mio livello – ha commentato Deulofeu alla ‘rosea‘ -. Io vivo per il calcio e voglio sempre giocare, stare in panchina non mi piace. Se non gioco non sono felice”.

Deulofeu poi ha imboccato il viale dei ricordi, rimembrando i 6 mesi trascorsi a Milano con Vincenzo Montella. “Se sopportavo il menu vegano? Io adoro le verdure. Le mangio sempre. Con lui ho stabilito una buona relazione, anche fuori dal campo. Giocavo nel 4-3-3 a sinistra, a tutta velocità, sfruttando l’uno contro uno, come faccio da quando ero ragazzino anche nelle Nazionali giovanili spagnole”.

Di quel Milan, sono rimasti Gigio Donnarumma, Davide Calabria ed Alessio Romagnoli. “È il calcio – ha ammesso Deulofeu -, sono cambiate due proprietà. Ogni tanto mi sono sentito con Gigio via ‘Instagram‘. Quanti gol gli facevo …”.

Infine, di quel periodo trascorso al Milan, Deulofeu ha ricordato: "Con Jesús Suso eravamo sempre insieme, andavamo spesso al ristorante ed eravamo felici. Ronaldinho, che adoravo, insegna che il calcio è allegria".