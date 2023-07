Dest: “Pulisic al Milan? Gli ho dato la mia opinione sincera”

Intervistato dai microfoni di The Athletic, l'ex terzino del Milan, Sergino Dest, ha parlato dell'arrivo di Christian Pulisic in rossonero

Intervistato dai microfoni di The Athletic, l'ex terzino del Milan ed ora tornato al Barcellona, Sergino Dest, ha parlato della sua esperienza in rossonero e dell'arrivo del suo connazionale Christian Pulisic: "Gli ho dato la mia opinione sincera. Quello che ho vissuto nel club. Non sono affatto negativo, gli ho detto quelli che sono stati i fatti. Alla fine dipende tutto da lui. Ognuno ha la sua carriera, il suo percorso. Quindi quello che è successo a me non dovrebbe succedere a lui. Gli ho solo detto che è un bel club. Anche la città è bella".