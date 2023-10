Milan, Serginho: “Tutti parlano del derby, ma i rossoneri hanno iniziato bene”

Serginho , ex storico terzino del Milan , ha affrontato per due volte il Borussia Dortmund al Westfalenstadion oggi, per ragioni di sponsor, ribattezzato Signal Iduna Park. Il brasiliano ha anche parlato dell'inizio stagionale del Milan. Ecco un estratto delle sue parole a Tuttosport ( QUI TUTTE LE PAROLE ).

"Tutti parlano dell'1-5 del derby perché si conosce l'importanza di quel match, per la tradizione di Milano, una gara dove ci si aspetta qualcosa di più. Per come è stata persa, vengono dei dubbi. Ma se poi analizziamo l'inizio stagionale dei rossoneri è positivo. Avessero perso contro Bologna o Torino non sarebbe venuto fuori tutto questo casino. Il Milan è un gruppo giovane, il tempo dirà dove i rossoneri potranno arrivare".