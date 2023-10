Borussia Dortmund-Milan, Leao leader: i rossoneri si affidano a Rafa

Dopo il pareggio all'esordio contro il Newcastle a San Siro, il Milan deve andare alla ricerca dei tre punti. Sul cammino dei rossoneri il Borussia Dortmund , una squadra non da sottovalutare. In avanti i rossoneri dovrebbero schierare il tridente titolare formato dall' ex Pulisic , Giroud e Rafael Leao . Proprio del talento portoghese parla l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Borussia Dortmund-Milan, i rossoneri si affidano a Leao

Il Milan, si legge, ha bisogno di uno scatto di Rafa: dal 10 rossonero dipendono molte delle sorti della squadra. Con un’accelerata delle sue, aprile scorso, seminò mezza difesa del Napoli mandando a segno Giroud: Milan in semifinale di Champions. Ha segnato tre soli gol nelle coppe del continente: uno allo Sparta Praga in Europa League, ottobre 2020, e due in Champions, uno all’Atletico Madrid (settembre 2021) per poi chiudere con la Dinamo Zagabria. Leao, continua la rosea, ha trascinato il Milan alla ribalta europea con il suo talento. Oggi si è fatto leader: qualità al servizio del gruppo. Il Borussia Dortmund potrebbe mettere la lente di ingrandimento proprio su Leao. LEGGI ANCHE: Borussia Dortmund-Milan, ostacolo superabile. Vietati i passi falsi