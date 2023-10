Borussia Dortmund-Milan, Pulisic torna a ‘casa’: pronto per essere decisivo

L'edizione odierna de Il Corriere dello Sport parla anche di Borussia Dortmund-Milan e di Pulisic, ex che torna in Germania per segnare

Una sfida importantissima: il Milan vola in Germania a casa del Borussia Dortmund. Obiettivo portare a casa tre punti chiave per il girone di Champions League. I rossoneri arrivano dal pareggio contro il Newcastle, mentre i gialloneri dalla sconfitta in casa del PSG. Della gara di questa sera parla anche Il Corriere dello Sport con un focus sull'ex, Pulisic.