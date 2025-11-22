Derby, parla Marino: 'Finalmente una sfida tra Inter e Milan al vertice ...'

"Se vince il Milan vince Allegri, e se vince l'Inter, Allegri va in Barella (ride, ndr), perché Barella può essere il giocatore determinante nel derby". Dopo questa prima battuta ha aggiunto: "Al di là di questo, finalmente arriva un derby al vertice della classifica. È un derby che ci incuriosisce perché entrambi gli allenatori sono nuovi, anche se Allegri i derby li ha già fatti, però per lui si tratta di un rientro. Io penso ci siano molti spunti di curiosità, l'attacco bomba dell'Inter contro il Milan che sta tenendo bene il campo con l'organizzazione tattica di un Allegri che quest'anno sta facendo vedere anche spettacolo per i critici che lo avevano aspramente contestato nel periodo della Juventus. Quindi è un derby che vedremo con grande curiosità e che ci intriga moltissimo".