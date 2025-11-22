Pianeta Milan
Derby, parla Marino: 'Finalmente una sfida tra Inter e Milan al vertice ...'
Derby acceso a San Siro: Inter e Milan arrivano con motivazioni altissime. Pierpaolo Marino a Sportitalia vede Barella uomo chiave e parla di una sfida al vertice tra due tecnici nuovi, con tanti spunti e grande curiosità attorno alle due squadre
Il derby tra Inter e Milan di domenica accende Milano e riporta San Siro al centro della scena calcistica italiana. Le due squadre arrivano con motivazioni altissime e percorsi differenti, ma con la stessa voglia di dare un segnale forte. Una sfida che, come sempre, va oltre i tre punti. 

Le parole di Pierpaolo Marino sul derby a Sportitalia

In occasione del prossimo derby, ha parlato ai microfoni di 'Sportitalia' il direttore dell'area tecnica dell'Udinese Pierpaolo Marino. Ecco come ha presentato la super sfida della dodicesima giornata.

"Se vince il Milan vince Allegri, e se vince l'Inter, Allegri va in Barella (ride, ndr), perché Barella può essere il giocatore determinante nel derby". Dopo questa prima battuta ha aggiunto: "Al di là di questo, finalmente arriva un derby al vertice della classifica. È un derby che ci incuriosisce perché entrambi gli allenatori sono nuovi, anche se Allegri i derby li ha già fatti, però per lui si tratta di un rientro. Io penso ci siano molti spunti di curiosità, l'attacco bomba dell'Inter contro il Milan che sta tenendo bene il campo con l'organizzazione tattica di un Allegri che quest'anno sta facendo vedere anche spettacolo per i critici che lo avevano aspramente contestato nel periodo della Juventus. Quindi è un derby che vedremo con grande curiosità e che ci intriga moltissimo".

