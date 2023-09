Veron: “L’Inter ha una marcia in più, ma il Milan è forte e gioca bene”

Intervistato dai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Sebastian Veron ha parlato in vista del derby fra Inter e Milan: "L’Inter ha una marcia in più. Sa giocare in tanti modi e ha giocatori micidiali in area come Lautaro, che ha trovato un ottimo compagno come Thuram. Questa coppia è davvero ben assortita. Sono esperti, hanno forza fisica e in difesa sono molto solidi".