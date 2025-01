Derby Inter-Milan, Reijnders: “Ecco che Diavolo vedrete. Vogliamo …”

Tijjani Reijnders, centrocampista rossonero, ha parlato a 'Radio TV Serie A con RDS' alla vigilia di Inter-Milan, derby valido per la finale della Supercoppa Italiana 2025 in programma domani, alle 20:00 ora italiana, all'Al-Awwal Park di Riyadh (Arabia Saudita). Ecco, dunque, le dichiarazioni del centrocampista olandese del Milan. L'olandese in questa prima parte di stagione ha dimostrato di essere uno dei più in forma dell'intero gruppo squadra, migliorando nettamente le statistiche rispetto alla scorsa stagione.