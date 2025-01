Derby Inter-Milan, Reijnders: “Vogliamo vincere e dimostrare che…”

Tijjani Reijnders , centrocampista rossonero, ha parlato a 'Milan TV' alla vigilia di Inter-Milan , derby valido per la finale della Supercoppa Italiana 2025 in programma domani, alle 20:00 ora italiana , all'Al-Awwal Park di Riyadh ( Arabia Saudita ). Ecco, dunque, le dichiarazioni del centrocampista olandese del Milan .

Derby Inter-Milan, Reijnders carica la squadra: "Vogliamo il trofeo!"

Sulla sua prima finale: "Non vedo l'ora di giocare questa partita. La mia prima Finale e voglio vincere il mio primo trofeo con il Milan. Importante per me e per il club. Tutti noi vogliamo vincere la Supercoppa per il Milan".