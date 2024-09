Milan, Di Canio: “Manca leadership e voglia”. Poi incita e critica Leao

Milan, Di Canio: "Il rapper Leao quando c'è difficoltà è quasi un corpo estraneo"

"I rossoneri dovranno sporcarsi le mani e dimostrare qualcosa di diverso, anche se abbiamo capito che manca leadership. Il Milan deve dare un segnale importante, solo così può forse fare bene nel Derby, perché adesso la vedo difficile per i rossoneri. Poi nel calcio tutto può succedere, i fiori sbocciano anche di inverno. Non c'è carattere, non c'è voglia e dialogo. Il rapper Leao deve mettere il cuore oltre l'ostacolo, una scivolata non so, un gesto di impegno perché quando c'è difficoltà è quasi un corpo estraneo. La leadership è una cosa seria, non è un argomento leggero. Quando giocavo io non ti facevano passare niente, oggi è sbagliato confondere amicizia in campo con leadership". LEGGI ANCHE: Milan, conflitto in dirigenza per il nome del nuovo allenatore: il punto >>>