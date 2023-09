Derby Inter-Milan, Galliani: “Non vi dico per chi tifo …”

Le parole di Galliani sul Derby della Madonnina

Della stracittadina, vissuta innumerevoli volte da dirigente del Milan per oltre trent'anni, ha parlato, ai microfoni di 'SportMediaset', Adriano Galliani, attuale amministratore delegato del Monza. "In queste prime tre giornate Milan e Inter hanno dimostrato di aver fatto qualcosa più delle altre. Il derby? Non vi dico per chi tifo ...", ha chiosato Galliani, risultando, però, scarsamente convincente nel tentativo di sviare qualsiasi sospetto.