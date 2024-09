Inter-Milan, Frattesi: “Non si può perdere il derby così. E Lautaro …”

Davide Frattesi, calciatore nerazzurro, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'DAZN' a pochi minuti dalla fine del match contro l'Udinese, tornando a parlare del derby Inter-Milan. Il centrocampista nerazzurro ha infatti sottolineato come le partite si possano perdere, ma non come avvenuto in occasione della stracittadina. Non solo, perché poi sposta l'attenzione su Lautaro Martinez e sulla sua difficoltà di segnare, venuta meno contro i friulani, dal momento in cui ha segnato una doppietta. Ecco, dunque, le sue parole.