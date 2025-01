Derby Inter-Milan, Conceicao: “Niente paura. E’ una finale va vinta”

Sull'approccio nel derby: "Dev'essere intelligente. Non dobbiamo dimenticare di avere un giorno di riposo in meno di loro. Hanno vinto molto. Dobbiamo sapere cosa dobbiamo fare. Qualche giocatore non è al massimo lo sappiamo. E' la realtà, dobbiamo guardarla con umiltà e sapere cosa fare a livello tattico. Non è una scusa. Dobbiamo guarda con umiltà l'Inter, non con paura. Dobbiamo avere voglia di vincere, senza paura. Una finale, che sia brutta o bella, va vinta". LEGGI ANCHE: Milan, Rashford: occasione per Conceicao? Numeri importanti. E il ruolo...